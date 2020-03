Damiani (ag. Fifa): “davo il Bari per favorito, ora la Reggina ha un bel vantaggio. Felice per Taibi”

25 Marzo 2020 11:29

L’agente Fifa, Oscar Damiani, ha commentato la corsa promozione tra Reggina e Bari: “i biancorossi devono lottare sino alla fine e nel caso puntare a vincere i play-off”

“La Reggina ha un bel vantaggio, sono felice del lavoro fatto da Taibi, che è un mio amico in quanto sono stato il suo procuratore quando era calciatore”, così Oscar Damiani ha commentato il cammino in campionato della squadra amaranto. L’agente Fifa ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TuttoBari, dove ha ammesso di essere sorpreso dell’attuale classifica: “devo dire che ad inizio stagione mi aspettavo di vedere il Bari come grande favorita perché ha investito tanto grazie all’ottimo lavoro fatto dal presidente De Laurentiis. Chiaramente il distacco dalla vetta è importante, ma nel caso si riprenda i biancorossi devono provare a lottare sino alla fine e nel caso puntare a vincere i play-off”.

Damiani ha detto la sua anche sull’eventuale prosecuzione del campionato: “Bisogna capire quando si riprenderà, al momento non possiamo conoscere i tempi di questa epidemia. Speriamo che tutto passi nel giro di un mese e che il torneo possa riprendere presto”.

