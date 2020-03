Da Automotoclub Storico Italiano 1 mln a “Insieme per fermare il Covid”

19 Marzo 2020 15:38

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – Ha già superato il milione di euro di donazioni la raccolta fondi partita ufficialmente lunedì 16 marzo promossa dall’Asi (Automotoclub Storico Italiano) insieme ad Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e coordinata dalla Cabina di regia ‘Benessere Italia’ della presidenza del Consiglio dei Ministri, organo di supporto tecnico-scientifico al Presidente del Consiglio nell’ambito delle politiche per il benessere del Paese e della qualità della vita dei cittadini.

L’Automotoclub Storico Italiano ieri ha stanziato 1 milione di euro in favore della raccolta ‘Insieme per fermare il Covid’. I fondi raccolti con questa iniziativa saranno destinati sia ad interventi locali a carattere d’urgenza, come ad esempio l’acquisto di respiratori per le terapie intensive, sia ad attività centralizzate. I progetti saranno identificati in un tavolo di lavoro coordinato dalla Cabina di regia ‘Benessere Italia’, del quale faranno parte Anci, in collegamento con il Comitato Operativo della Protezione Civile, e Asi.

Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione alla raccolta fondi ‘Insieme per fermare il Covid’ (comprese le donazioni on line) sono reperibili sul sito .

“Come presidente della Cabina di regia ‘Benessere Italia’ voglio esprimere gratitudine a tutti gli stakeholders che in questo momento così delicato per il nostro Paese, stanno offrendo sostegno alle Istituzioni chiedendoci di coordinare e indirizzare le loro iniziative e donazioni con questa iniziativa, promossa dall’Automotoclub Storico Italiano e dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani ‘Insieme per fermare il Covid’ e alla quale la Cabina di regia Benessere Italia darà il massimo supporto, già oggi possiamo dire di aver raggiunto un importante traguardo grazie soprattutto alla preziosa donazione di 1 milione di euro da parte dell’Automotoclub Storico Italiano”, osserva la presidente della Cabina di regia Filomena Maggino.

Non è questa l’unica azione emergenziale coordinata dalla Cabina di regia: grazie alla collaborazione con l’azienda farmaceutica italiana Chiesi Spa sono state messe a disposizione dei lavoratori del settore dei trasporti pubblici e privati 50mila flaconi gel disinfettante da 100ml.

