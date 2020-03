Crotone-Pisa 1-0, un colpo di testa di Simy in pieno recupero manda in estasi lo “Scida”

3 Marzo 2020 23:11

E’ terminata Crotone-Pisa, gara del turno infrasettimanale del campionato di Serie B. Colpaccio dei calabresi in pieno recupero

Crotone-Pisa – Il Crotone vince al fotofinish contro il Pisa e vola al terzo posto solitario. In avvio di partita una fase di studio. La prima occasione è degli Squali con Molina che impegna Gori. Il Pisa risponde con il colpo di testa di Pinato, salva Cordaz. Nella ripresa i calabresi spingono alla ricerca del gol ma è ancora il Pisa ad avere una grossa chance con Pinato, miracolo dell’estremo difensore dei rossoblu. Antonio Caracciolo rischia la frittata con un intervento avventato, il palo salva il difensore dei toscani dal clamoroso autogol. Nel finale arriva la svolta del match. All’86’ viene espulso Belli per un fallaccio su Molina. Il Crotone sfrutta la superiorità numerica in pieno recupero. E’ Simy a decidere la gara con un colpo di testa e a far esplodere lo “Scida”. La squadra di Stroppa vola a 46 punti e accorcia dal Frosinone (-1), fermato sul pari dal Livorno (2-2).

Valuta questo articolo