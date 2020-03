Cosenza: proseguono gli interventi di manutenzione delle gallerie lungo l’A2

20 Marzo 2020 15:31

Lungo l’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ sono in corso, da parte di Anas, gli interventi di manutenzione delle gallerie in provincia di Cosenza. Le attività, che hanno già interessato, in carreggiata nord, le gallerie ‘Balzatelle’, ‘Ogliara’, ‘Fugarello’, ‘Piano Corsopato’, ‘Parduna’, ‘Garsito’, ‘San Pietro’, sono state terminate anche nella galleria ‘Muoio’ e proseguiranno – compatibilmente con l’emergenza Coronavirus – nelle gallerie ‘Fiego 1’ ‘Fiego 2’ ‘Torre Falco’, ‘San Lorenzo’ e ‘Acqua di Calci’. Gli interventi, del dettaglio, riguardano la posa in opera di profili redirettivi sui piedritti delle gallerie, la messa in sicurezza delle calotte con rivestimento in lamiera drenante, l’installazione di pannelli illuminotecnici e la riqualificazione degli impianti di illuminazione con tecnologia a Led, al fine di ridurre i consumi energetici, migliorare la gestione degli impianti e le condizioni di circolazione (progetto Green Light). Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative per l’emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi (#iorestoacasa). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

