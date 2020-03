Cosenza, due giocatori non convocati per la trasferta di Verona: “rimasti a casa per paura di contrarre il coronavirus”

9 Marzo 2020 12:33

Serie B, paura da coronavirus: due calciatori del Cosenza hanno scelto di non prendere parte alla trasferta di Verona contro il Chievo

Alle ore 21:00 di questa sera, il Cosenza scenderà in campo per la 28ª giornata del campionato di Serie B. I calabresi saranno avversari del Chievo, giocheranno quindi a Verona. La squadra è partita nelle scorse ore dalla Calabria, dopo l’annuncio da parte di Pillon dei calciatori convocati per la sfida. A sorpresa, nella lista dei rossoblù, non ci sono i nomi di D’Orazio e Bruccini, “rimasti a casa per paura di contrarre il Coronavirus”. E’ questa la causa dell’assenza, secondo quanto appreso dal portale gianlucadimarzio.com. I due calciatori, infatti, avrebbero preferito di loro spontanea volontà di non partecipare alla trasferta in Veneto e di restare a casa in via del tutto precauzionale.

Per fare chiarezza, la dirigenza rossoblu ha diramato un comunicato sul proprio sito ufficiale: “La Societá Cosenza Calcio, in merito alla mancata partecipazione alla trasferta di Verona da parte dei calciatori Sig. Mirko Bruccini e Sig. Tommaso D’Orazio, i quali, pur regolarmente convocati per la partita Chievo – Cosenza hanno rifiutato di imbarcarsi con il resto dei componenti della squadra e dello staff, si riserva di assumere nei riguardi dei predetti tesserati ogni più opportuna iniziativa”.

