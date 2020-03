Partecipano a un corteo funebre ignorando i divieti per l’emergenza coronavirus, 48 persone denunciate in Sicilia: rischiano il carcere

10 Marzo 2020 11:12

Corte funebre in Sicilia: i Carabinieri identificano e denunciano 48 persone

Nel primo pomeriggio di ieri i Carabinieri hanno identificato e denunciato 48 persone che hanno partecipato a piedi a un corteo funebre a Porto Empodocle. I cortei funebri, secondo quanto dispone il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per fronteggiare l’emergenza coronavirus, sono vietati. I militari dell’Arma hanno dunque identificato e denunciato 48 persone per violazione degli obblighi imposti dall’autorità ai sensi dell’articolo 650 del codice penale. Nei loro confronti sarà aperto un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Agrigento per reato punibile con ammenda o arresto fino a 3 mesi. Ad avvertire i militari sono stati alcuni passanti.

