La Corte Sportiva dà ragione alla Ludos Ravagnese, respinto il reclamo dell’Africo

3 Marzo 2020 17:16

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale della Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Calabria ha respinto il reclamo dell’Africo in merito alla decisione del Giudice Sportivo che, già in prima istanza, aveva stabilito la ripetizione della gara Ludos Ravagnese-Africo

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale della Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Calabria ha respinto il reclamo dell’Africo in merito alla decisione del Giudice Sportivo che, già in prima istanza, aveva stabilito la ripetizione della gara Ludos Ravagnese-Africo, interrotta dall’arbitro Platì di Catanzaro l’8 febbraio scorso senza che sussistessero le condizioni per dar luogo alla sospensione della gara come si legge nella decisione pubblicata oggi dal Comitato Regionale Calabria che, nei prossimi giorni, stabilirà la data in cui l’incontro verrà recuperato.

Valuta questo articolo