Coronavirus: Zinzi, ‘Da Luca presa di coscienza, subito commissario’

25 Marzo 2020 23:38

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – “Per una volta siamo d’accordo con il presidente De Luca: la situazione è fuori controllo. Il suo appello al Governo è un grido di aiuto, come tale va ascoltato e accolto. Ci sarà tempo per considerare le diverse responsabilità, questo invece è il momento dell’unità. Ecco perché tendiamo la mano al Presidente De Luca, nell’esclusivo interesse dei campani. Intanto il Governo nomini un Commissario straordinario per l’emergenza in Campania, subito”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale Gianpiero Zinzi.

Valuta questo articolo