Coronavirus: “tutelare le aree territoriali non significa sopprimere numerosi voli aerei dai tre aeroporti calabresi”

3 Marzo 2020 10:36

Coronavirus: “tutelare le aree territoriali non significa sopprimere numerosi voli aerei di Alitalia da e per Roma e Milano dei tre aeroporti calabresi ledendo di fatto, il diritto alla mobilità di un’intera Regione”

“Azioni a tutela della salute pubblica, a salvaguardia dei cittadini, devono essere predisposte in ogni Regione della Nazione,istituendo dei presidi sanitari presso stazioni ferroviarie, terminal di pullman di lunga percorrenza, porti turistici e commerciali ed aeroporti di tutte quelle province, allo stato attuale non ancora attenzionate da intervento d’urto”, è quanto scrive in una nota Ornella Cuzzupi, segretario Ugl Calabria. “Prevenire il contagio epidemiologico da COVID-19, per contenere la gestione dell’emergenza nazionale, vuol significare anche predisporre interventi di disinfezione e sanificazione di qualsivoglia locale frequentato da comunità di lavoratori dipendenti del pubblico e del privato e da minori, per salvaguardare l’intera collettività. Tutelare le aree territoriali, non significa sopprimere, dal 4 al 28 marzo 2020, numerosi voli aerei di Alitalia, da /e per Roma e Milano, dei tre aeroporti calabresi di Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria, ledendo di fatto, il diritto alla mobilità di un’intera Regione, già penalizzata per mancati interventi governativi ,necessari a far sì che possano essere valorizzate appieno le potenzialità della Calabria”, conclude.

