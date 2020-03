22 Marzo 2020 17:53

Coronavirus in Sicilia: due morti a Enna e a Catania

Sono due ottantenni le ultime due vittime di coronavirus in Sicilia. In riferimento ai due nuovi decessi comunicati nel report quotidiano sull’emergenza Coronavirus in Sicilia, La Regione siciliana specifica che si tratta di un 84enne morto all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania e di una 86enne deceduta all’ospedale Umberto I di Enna. Entrambi i pazienti, affetti da altre molteplici gravi patologie, erano risultati positivi al virus.

