Coronavirus in Sicilia: Villafrati diventa “zona rossa”

24 Marzo 2020 10:37

Villafrati diventa zona rossa, analogo provvedimento era stato adottato ieri da Musumeci per Agira, nel Trapanese, e Salemi, in provincia di Trapani

Il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha deciso con propria ordinanza di dichiarare Villafrati zona rossa. Nel piccolo comune in provincia di Palermo gli uffici dell’Asp hanno segnalato all’interno di una Residenza sanitaria assistita 62 casi di positività al Coronavirus. Fino al 15 aprile vigerà il divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale e la sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, ad eccezione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. Potranno entrare e uscire dal paese solo gli operatori sanitari e socio-sanitari, il personale impegnato nell’assistenza alle attività inerenti l’emergenza, nonché esclusivamente per la fornitura delle attività essenziali del territorio comunale. Analogo provvedimento era stato adottato ieri da Musumeci per Agira, nel Trapanese, e Salemi, in provincia di Trapani.

