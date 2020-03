Coronavirus, Villa San Giovanni blindata: Piazzale Anas presidiato dalle forze dell’ordine

27 Marzo 2020 22:59

E’ blindata Villa San Giovanni con il Piazzale Anas presidiato dagli agenti, le forze dell’ordine “si stanno adoperando affinchè tutte le autovetture non in regola rientrino da dove sono partite e non ci sia la possibilità di potersi allontanare a piedi senza controllo”

Coronavirus– E’ blindata Villa San Giovanni con il Piazzale Anas presidiato dalle forze dell’ordine. “Dopo una prima interlocuzione con il Commissariato di Villa San Giovanni e il comandante della Polizia Municipale posso confermare che la situazione è perennemente monitorata dalle forze dell’ordine, uniche titolate ad intervenire in questo momento“. E’ quanto afferma il Sindaco f.f. di Villa San Giovanni, Maria Grazia Richichi. “Le stesse si stanno adoperando affinchè tutte le autovetture non in regola rientrino da dove sono partite e non ci sia la possibilità di potersi allontanare a piedi senza controllo. Ricordo che siamo in attesa di ricevere risposta alle richieste avanzate per blindare il nostro comune da altri accessi. Vi terremo aggiornati”, conclude.

Coronavirus: il Commissariato conferma che tutti i mezzi hanno lasciato Villa San Giovanni liberando il piazzale Anas

“Il Commissariato di Villa San Giovanni conferma che tutti i mezzi hanno lasciato Villa liberando il piazzale Anas. Tutti rientreranno da dove sono partiti e a scortarli fuori città sono le forze dell’ordine che continuo a ringraziare per l’instancabile e prezioso lavoro”. E’ quanto conferma il Sindaco f.f. di Villa San Giovanni, Maria Grazia Richichi.

