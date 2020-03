“Andrà tutto bene”, il video ideato da Don Zampaglione ai tempi del Coronoravirus: “non bisogna mai arrendersi”

25 Marzo 2020 00:16

“All shall be well… Andrà tutto bene”. Questo motto vuole essere un invito a non perdersi d’animo di fronte all’incertezza di quel che sarà. Don Giovanni Zampaglione, sempre pieno d’iniziative, ha ideato un video ai tempi del coronoravirus con il montaggio del direttore di Radio studio 95 e Melitotv, Bruno Taverna, utilizzando immagini del web, mentre come canzone è stata scelta: “Mi rialzerai! Bellissima canzone cristiana). “Questo video – afferma don Giovanni Zampaglione- vuole essere un invito, soprattutto in questi tempi difficili che ci vedono smarriti e fragili a causa del virus, a non arrendersi. Un autore diceva: cadrai mille volte e mille volte ti rialzerai in piedi. Non arrenderti. A tutti voi dico: è Cristo la nostra Forza, Lui è la Speranza di ognuno di noi. Non gettate la spugna, non arrendetevi mai. Sursum corda, semper”, conclude.

