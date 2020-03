Coronavirus: vicesindaco Licata, ‘mercato ortofrutticolo resta aperto’

21 Marzo 2020 18:20

Palermo, 21 mar. (Adnkronos) – “Al momento non ci sarà alcuna chiusura del mercato ortofrutticolo, perché non se ne ravvedono i motivi. Non serve mettersi in fila davanti ai negozi di frutta e verdura”. Ad assicurarlo è Antonio Montana, vice sindaco di Licata (Agrigento), “facendo chiarezza sulle voci che da stamani circolano con insistenza, relative al fatto che un commerciante dell’ennese contagiato dal Coronavirus nei giorni scorsi è stato al mercato ortofrutticolo di Licata”.

‘Già ieri ‘ aggiunge il vice sindaco, che sta affrontando la questione insieme all’assessore alla Sanità Andrea Burgio ‘ abbiamo provveduto a sanificare il mercato ortofrutticolo. Dunque al momento non c’è alcuna ragione perché la struttura chiuda. Vi si potrà continuare ad operare in assoluta sicurezza”.

Al Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, gli assessori Montana e Burgio stanno contattando ad uno ad uno i titolari di aziende che operano al mercato ortofrutticolo, e potrebbero essere venuti a contatto con il commerciante dell’ennese, perché si mettano immediatamente a disposizione delle autorità sanitarie per i provvedimenti del caso.

Valuta questo articolo