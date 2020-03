Coronavirus, i viaggiatori bloccati a Villa: “ci hanno proposto quarantena in hotel di Reggio ma noi vogliamo tornare a casa e non ci muoviamo da qui, che ci arrestino”

25 Marzo 2020 11:33

Coronavirus: la testimonianza di Gianna, una donna in attesa di rientrare nella sua Sicilia

“Abbiamo trascorso una notte orribile, al freddo. Tossiamo tutti. La polizia ci ha comunicato che l’unica soluzione e’ fare la quarantena in un hotel di Reggio Calabria. Ma noi non siamo d’accordo. Il nostro non e’ uno spostamento da un Comune all’altro, noi stiamo rimpatriando e vogliamo andare a casa nostra“. Dalle 14 di ieri Gianna con il marito e un collega della Costa Crociere e’ bloccata in una saletta della stazione di Villa San Giovanni, dopo avere ricevuto il via libera a partire dalla polizia ferroviaria di Roma. Con loro ci sono altre dieci persone provenienti da diverse citta’ italiane. Tutti sono stati denunciati per non avere rispettato il decreto che impedisce gli spostamenti sul territorio nazionale nell’ambito delle misure di contenimento del contagio Covid-19. “Siamo partiti sani e rischiamo di arrivare ammalati. Noi vogliamo soltanto raggiungere la nostra unica casa, non abbiamo altri posti dove andare“, spiega Gianna. La donna denuncia un comportamento diverso nei confronti dei dipendenti di un’altra nave di Costa Crociere, che hanno potuto raggiungere le loro abitazioni in Sicilia. “Ci arrestino, noi non ci muoviamo da qui“, avverte.

