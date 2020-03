Coronavirus, verso la chiusura del parlamento e il rinvio delle elezioni: rischiano di saltare anche le Comunali di Reggio Calabria

6 Marzo 2020 13:07

Coronavirus, dopo il rinvio del referendum sul taglio dei parlamentari rischiano di saltare anche tutte le elezioni regionali e comunali in programma per la primavera

Il Referendum sul taglio dei parlamentari in programma per il 29 marzo è già saltato ufficialmente: rinviato a data da destinarsi. Ma il rischio che il Coronavirus paralizzi completamente anche la democrazia italiana è concreto: l’emergenza è grande, e nelle prossime ore si attende la decisione sull’eventuale chiusura del parlamento, indicato come un luogo ad alto rischio di contagio. Effettivamente in tutto il mondo, dall’Iran alla Francia, ci sono deputati che si sono gravemente ammalati (in Iran persino diversi deceduti) per l’epidemia, in quanto sono tra i soggetti più esposti perchè viaggiano molto nel loro Paese e all’estero, stando a contatto con persone di tutto il mondo.

Intanto è al vaglio del Governo l’ipotesi di rinviara e data da destinarsi anche tutte le altre elezioni di primavera, in programma tra Aprile e Maggio: è difficile che l’emergenza si possa concludere se non arriverà l’estate, quindi prima di Giugno. E con le scuole chiuse e i decreti d’emergenza, non si può certo portare la popolazione alle urne. Le elezioni regionali sono previste per la Valle d’Aosta il 19 Aprile, e per Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto il 31 maggio, stessa data in cui si dovrebbe votare per le Comunali in molte città importanti come Venezia, Reggio Calabria, Bolzano, Mantova, Trento, Matera e molti altri comuni. Persino le tanto attese elezioni comunali reggine rischiano di saltare ancora una volta, nonostante il Sindaco attuale, Falcomatà, sia in carica già da 5 anni e 5 mesi. Tra burocrazia (accorpamento delle date dopo il commissariamento del 2012) e emergenze planetarie (Coronavirus, appunto), adesso Falcomatà rischia di diventare il Sindaco con il mandato più longevo della storia della Repubblica.

