7 Marzo 2020 11:22

In Vaticano resta un solo caso di persona risultata positiva al coronavirus, un’altra persona controllata ha dato invece esito negativo

Resta confermata una sola persona positiva al Coronavirus in Vaticano, mentre un’altra persona controllata ha dato invece esito negativo. E’ quanto afferma all’Ansa il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Risultano false alcune voci secondo cui in Vaticano i contagiati sarebbero più di uno. E’ veritiera la notizia, invece, che alcune altre persone sono state poste in quarantena.

