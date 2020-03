1 Marzo 2020 11:19

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – A causa dell’aumento di casi di coronavirus in Italia, i voli di Turkish Airlines da e per l’Italia sono cancellati dal primo marzo 2020. Lo rende noto la compagnia aerea turca in un comunicato.Turkish Airlines, che pone sempre grande attenzione alla sicurezza dei viaggiatori, “continuerà a monitorare con le autorità sanitarie nazionali e internazionali gli ultimi sviluppi della situazione e adotterà le precauzioni opportune”.

