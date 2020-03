Coronavirus, 109 contagiati a Troina: morta ragazza disabile

30 Marzo 2020 13:35

Coronavirus, situazione critica a Troina: si attendono i risultati di circa un centinaio di tamponi, cordoglio del sindaco per la morte di una giovane disabile

“Purtroppo il numero dei contagiati e’ salito a 109 e ancora mancano i risultati di quasi un centinaio di tamponi. Troina da ieri sera e’ stata dichiarata Zona rossa: una scelta forte ma obbligata vista la grave situazione. I primi operatori sanitari dell’esercito sono gia’ a lavoro e altri 16 fra medici e infermieri sono arrivati stamattina per dare supporto nei reparti dove sono ricoverati i disabili. Il mio pensiero commosso e’ rivolto a Elena, la ragazza disabile che purtroppo ieri non ce l’ha fatta, e a quanti sono in questo momento in ospedale o a casa a lottare contro questo oscuro male”. Lo dice il sindaco di Troina, Fabio Venezia.

