Coronavirus: traghettamento dello Stretto di Messina gratis per tutti gli operatori sanitari

16 Marzo 2020 12:34

Il personale sanitario che fa la spola tra le due città dello Stretto può traghettare gratuitamente e in auto

Il traghettamento sullo Stretto di Messina sarà gratis, oltre che per i medici messinesi e reggini, anche a tutte le categorie siciliane ed è esteso a tutte le compagnie di navigazione. A renderlo noto è il portavoce M5S Francesco D’Uva.”Orgoglioso degli sviluppi dell’accordo #TraghettiGratis per personale medico sullo Stretto di #Messina durante emergenza #Coronavirus. Ora allargato a infermieri e categorie sanitarie. Ed esteso a tutte le compagnie di navigazione. Questa è sinergia, questa è solidarietà. Grazie a tutti!“. Scrive su Twitter il deputato questore messinese. Con questa iniziativa, partita da una segnalazione sui social di D’Uva, il personale sanitario che fa la spola tra le due città dello Stretto in occasione dell’emergenza Coronavirus può traghettare gratuitamente e in auto.

La Ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, nella notte ha firmato il decreto che prevede la sospensione dei collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia. Regolare, invece, il trasporto merci. Nel decreto, si specifica che le persone possono viaggiare su navi adibite al trasporto merci esclusivamente per dimostrate ed improrogabili esigenze, previa autorizzazione del Presidente della Regione. E, ancora, sono consentiti gli spostamenti via mare per i passeggeri da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa, per comprovate esigenze di lavoro, di salute o per situazioni di necessità.

