Nuovi casi di Coronavirus in Thailandia, i due risultati positivi sono stati in Italia

7 Marzo 2020 09:55

Due nuovi casi di Coronavirus in Thailandia. Il ministero della Sanità ha confermato che si tratta di due uomini thailandesi di 40 anni, che sono stati di recente in Italia. Le autorità sanitarie del Paese segnalano in totale 50 casi di infezione.

