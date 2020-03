Coronavirus, la drammatica testimonianza-appello di un’infermiera di Reggio Calabria che lavora a Milano

8 Marzo 2020 16:23

Coronavirus, la testimonianza di un’infermiera reggina che lavora presso un pronto soccorso milanese

Un’infermiera di Reggio Calabria in servizio presso un pronto soccorso milanese ha inviato a StrettoWeb una testimonianza-appello che pubblichiamo integralmente: “Mi rivolgo a tutti gli scienziati che ieri sera hanno ben pensato di mettersi su un treno o in macchina e darsi alla fuga verso il sud.. Abbiate almeno il buonsenso di avvertire le autorità e tapparvi in casa per 20 giorni. Il fatto che voi non mostriate sintomi di malattia non vuol dire che non abbiate contratto la malattia. Esistono i portatori sani. Fatelo per i vostri cari, fatelo per la vostra terra se è vero che la amate.. Perché la nostra terra non è pronta per affrontare una cosa del genere.. Fatevelo dire da una scema che tutti i giorni si trova in prima linea a lavorare in condizioni disumane, sotto strati di materiale protettivo che a mala pena ti consente di respirare.. Pensate che a me è tanti altri come me non farebbe piacere essere a casa in questo momento? Eppure rimaniamo qui, per senso civico e rispetto per la terra d’origine.. Quel rispetto che coloro che ieri hanno messo 4 cose in valigia e sono scappati non hanno avuto.. Mi appello a voi reggini, seguite le indicazioni che vi vengono date, non fate finta di nulla.. Il problema esiste e le nostre strutture ospedaliere non sono purtroppo in grado di fronteggiarlo al meglio.. Dimostriamo di essere gente intelligente, evitiamo discoteche, ristoranti, centri commerciali.. Vi prego, per una volta, non comportiamoci nell’ottica che “se non mi colpisce in prima persona, allora non è un problema mio”.. Scrive una reggina che non vede l’ora di tornare nella sua città ma che per amore verso la stessa ha scelto di rimanere al nord fino a situazione rientrata.. Non è tornando ad appestare le proprie radici che si dimostra l’amore per la propria terra..”.

