Coronavirus, terzo caso in provincia Messina: positiva la moglie del 50enne di Sant’Agata Militello

7 Marzo 2020 19:28

Terzo caso di Coronavirus a Messina, positiva al test la moglie del 50enne di Sant’Agata Militello ricoverato a Barcellona Pozzo di Gotto

Accertato il terzo caso di coronavirus in provincia di Messina. Si tratta della moglie del 50enne vigile del fuoco risultato ieri positivo al test e ricoverato all’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto. L’uomo era tornato venerdì scorso da Roma, dove aveva seguito un corso di aggiornamento. Secondo quanto si apprende, il test del tampone eseguito sui due figli dell’uomo ha invece dato esito negativo. Al momento sono in corso accertamenti anche sul personale sanitario entrato in contatto con l’uomo. La donna non presenterebbe sintomi febbrili e si trova in isolamento nella propria abitazione.

