Coronavirus, terza vittima in Sicilia: morto 52enne a Catania

16 Marzo 2020 17:40

L’uomo, positivo al coronavirus, era affetto da altre patologie e da venerdì scorso era ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania

Sale a tre il bilancio delle vittime per coronavirus in Sicilia. Oggi nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Cannizzaro di Catania è morto un paziente 52enne. L’uomo, secondo quanto si apprende, era affetto da altre patologie e venerdì scorso era stato sottoposto al tampone per il covid-19, dopo essere stato preso in carico al pre-triage infettivologico, con febbre, tosse e difficoltà respiratorie. In Sicilia, ad oggi, si contano 213 contagiati, 20 ricoveri in terapia intensiva e 8 guarigioni. Catania è la città siciliana più colpita dall’epidemia coronavirus.

