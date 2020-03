3 Marzo 2020 17:59

Coronavirus, tavola rotonda a Catanzaro: “tante le idee, le condivisioni, le riflessioni per far ripartire la Calabria e il Sud, in un’ottica di collaborazione col governo centrale e le rappresentanze politico-istituzionali”

Un incontro molto proficuo quello tenuto dalla sen. di Italia Viva Silvia Vono a Catanzaro per discutere idee, proposte ed esigenze con le parti sociali ed economiche calabresi. “Ho ritenuto necessario incontrarvi perché, in seguito al panico causato dalla diffusione di notizie sul Corona virus, l’emergenza prioritariamente sanitaria, si sta trasformando, se non si è già trasformata in emergenza economica. “Vorrei ascoltare proposte concrete da condividere con tutti voi e da presentare, attraverso il gruppo parlamentare di cui faccio parte, al governo per indirizzare azioni verso il Sud e la Calabria ora che anche il governo è convinto di emanare altri decreti che vadano oltre le zone rosse” così la senatrice apre la discussione con il presidente di Confindustria Catanzaro, i rappresentanti di Feder alberghi Calabria, FAI-CISL, CISAL, Confesercenti, CIA Calabria centro, CNA, Federagenti presenti all’incontro. Un confronto aperto sulle criticità dell’economia nazionale in questo particolare momento di emergenza, ma soffermandosi sulle proposte da declinare per il meridione d’Italia. Molta voglia di dimostrare l’impegno profuso sul territorio da parte delle associazioni di categoria e chiara esigenza a condividere necessariamente con i rappresentanti istituzionali in modo da far emergere, tra le criticità non essenzialmente dovute al covid-19, le opportunità per un rilancio del Sud. In modo univoco sono state lanciate proposte di azioni in deroga ai patti e ai vincoli di bilancio a favore delle Regioni e dei comuni, misure per le piccole imprese, quelle con meno di 50 dipendenti come ad esempio un intervento sui contributi da pagare agli stessi dipendenti, sospensione dell’ISA e revisione del codice d’impresa, riproposizione di misure aperte alle imprese che hanno debiti con l’agenzia delle entrate per avere risorse immutate e migliorare i parametri di bilancio, sblocco delle risorse per le infrastrutture per consentire alle imprese di poter lavorare sbloccano così un’economia, che è quella delle costruzioni, ferma ormai da tempo oltre che per dare nuove opportunità di lavoro, sblocco dei finanziamenti per i CIS veri acceleratori di spesa, sblocco assunzioni per la sanità per una almeno sufficiente erogazione di servizi all’utenza, sblocco dei fondi di edilizia sanitaria. Tante le idee, le condivisioni, le riflessioni per far ripartire la Calabria e il Sud, in un’ottica di collaborazione col governo centrale e le rappresentanze politico-istituzionali pronte, per dovere e responsabilità nei confronti dei territori, a farsi carico di quanto è possibile discutere e ridiscutere ai tavoli ministeriali per fare rientrare proposte valide nei provvedimenti a venire.” Così in una nota la senatrice di Italia Viva Silvia Vono.

