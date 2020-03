Coronavirus: in Sicilia 291 tamponi

1 Marzo 2020 17:45

Coronavirus in Sicilia: blitz di Musumeci all’aeroporto di Catania

Per l’emergenza coronavirus in Sicilia sono stati effettuati 291 tamponi. Lo precisa l’assessorato regionale alla Salute. Ai soggetti risultati positivi sono stati fatti doppi controlli e i tamponi sono stati inviati all’Istituto superiore di sanità. I due centri accreditati per i test in Sicilia sono il Policlinico di Palermo e quello di Catania.

Musumeci all’aeroporto di Catania

Ieri pomeriggio il governatore Nello Musumeci si è recato a sorpresa all’aeroporto di Catania per verificare di persona i controlli sanitari sui passeggeri in arrivo nello scalo etneo, di cui si era lamentato nei giorni scorsi. I controlli vengono effettuati soltanto da tre giorni su tutti i voli in arrivo. Prima di allora venivano controllati solo i passeggeri provenienti da Roma e dai paesi non facenti parte dell’Ue. “Una vigilanza, lacunosa e irresponsabile, che abbiamo denunciato fin dal primo giorno dello stato d’emergenza. Con l’assessore Razza faremo altri sopralluoghi negli altri scali della Sicilia. Vogliamo vedere con i nostri occhi. Questo è un momento difficile, dobbiamo saper coniugare da un lato il tentativo di andare avanti, dall’altro mettere in atto tutte le misure precauzionali. Per uscire fuori da questa epidemia non bastano solo i provvedimenti delle autorità, serve un forte senso di responsabilità, da parte di ognuno. La crisi delle aziende siciliane si preannuncia disarmante a causa della epidemia e da Roma ci aspettiamo interventi di sostegno adeguati“- ha detto il governatore Musumeci.

