Coronavirus, “tamponi a tappeto in tutto il Paese”: la proposta da Forza Italia per spezzare la catena di contagi

27 Marzo 2020 15:57

“Fare tamponi a tappeto e isolare anche gli asintomatici, per bloccare il contagio. E’ l’unico modo per arrestare il Coronavirus”: è la proposta di Forza Italia contro l’epidemia

Era in costante calo il numero di persone contagiate dal Coronavirus negli ultimi giorni in Italia, ieri però un brusco aumento dei casi di positività ha generato un nuovo allarme. In tutta la penisola la popolazione sta seguendo le misure di prevenzione imposte dal Governo ed è ormai da settimane confinata all’interno delle proprie case, ma purtroppo la luce in fondo al tunnel non si intravede ancora. In Parlamento sono ore frenetiche perché i decreti ministeriali hanno soltanto posto un “cerotto” alla drammatica situazione, ma non hanno risolto l’emergenza.

Insomma, una soluzione va trovata al più presto. L’Italia, e più in generale l’economia, non può restare ferma, c’è urgente bisogno di nuovi provvedimenti. A tal proposito guadagna consensi l’emendamento presentato questa mattina da Forza Italia, che chiede al Governo di fare tamponi a tappeto a tutti i cittadini. “La scienza ci indica la via per sconfiggere il Coronavirus: fare tamponi a tutti e isolare anche gli asintomatici, per bloccare il contagio. Per questo come Forza Italia abbiamo presentato un emendamento al Governo per autorizzare i laboratori privati a realizzare il test su tutta la popolazione. E’ l’unico modo per arrestare la pandemia”, annuncia sui social il deputato Francesco Cannizzaro.

Questa misura segue l’esempio della Corea del Sud, ma anche e soprattutto le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Per debellare il Covid-19 le sole misure di distanziamento sociale non bastano, il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus spiega in conferenza stmapa che “la differenza sarà fatta dalla combinazione di approcci. Il modo più efficace per prevenire le infezioni e salvare vite umane è rompere la catena di trasmissione. Per fare ciò è necessario testare e isolare. Non puoi combattere un incendio con gli occhi bendati. Non possiamo fermare questa pandemia se non sappiamo chi è infetto”. Se venisse approvato l’emendamento di Forza Italia, ogni città italiana avrebbe a disposizione più laboratori in grado di eseguire i test per rilevare il Coronavirus.

Valuta questo articolo