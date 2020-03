27 Marzo 2020 14:32

Emergenza Coronavirus: “tampone per i poliziotti impiegati nel controllo del territorio e sanificazione uffici ed aree comuni”

“Il LI.SI.PO., Libero Sindacato di Polizia – ha dichiarato il Segretario Nazionale Marco Scialdone – rileva che Poliziotti impiegati nei servizi di controllo del territorio debbano essere maggiormente tutelati contro eventuali contagi da virus “Covid-19”. Al riguardo, in considerazione del fatto che gli equipaggi sono formati per lo più sempre dalle stesse persone, inserite nella stessa turnazione, il LI.SI.PO – ha continuato Scialdone – ritiene sia opportuno sottoporre i colleghi di ogni turno a controlli sanitari obbligatori, previo lo specifico tampone, da somministrarsi ciclicamente presso i presidi medici della Polizia di Stato di competenza o, comunque, effettuato da personale medico e/o infermieristico della medesima Amministrazione: nella fattispecie della turnazione “in quinta”, ad esempio, all’inizio del terzo turno consecutivo, l’undicesimo giorno, tutto il personale montante, un’ora prima di iniziare il turno serale sia sottoposto al tampone. Inoltre – ha rimarcato Scialdone – Si ravvisa anche l’utilità di sensibilizzare ulteriormente ogni dipendente a comunicare tempestivamente e senza riserva alcuna, ogni minimo sintomo influenzale, scongiurando eventuali contagi ai colleghi. Circa la sanificazione delle autovetture in uso ha concluso Scialdone – il LI.SI.PO. ritiene che laddove non si sia provveduto alla stipula di apposite convenzioni, si provveda con urgenza per far igienizzare le vetture con cadenza ciclica massima di dieci giorni, estendendo la sanificazione anche agli spogliatoi e alle aree comune di tutti gli uffici di Polizia.

Valuta questo articolo