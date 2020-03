Coronavirus, i suggerimenti di Don Zampaglione: “la preghiera aiuta tanto e il Signore viene sempre in nostro soccorso”

1 Marzo 2020 10:36

Coronavirus, i suggerimenti di Don Zampaglione: “ci sono antivirus disponibili per tutte le situazioni: solidarietà, pazienza, aiutarsi nelle difficoltà ascolto reciproco, seguire tutte le indicazioni che ci vengono date, evitare i falsi allarmi e i fake news”

Oltre ai vari suggerimenti della Conferenza Episcopale Calabra mi permetto di esternare alcune provocazioni pronti per l’uso: 1) Attenetevi alle indicazioni del Ministero della salute, perchè se ognuno fa la sua parte , senza panico o allarmismi allora tutto andrà bene: è importante che ognuno di noi trasmetta fiducia e serenità. L’ansia e la paura si allontanano “investendo ” bene il tempo per il Signore, cioè pregando “entra nella tua camera , chiudi la porta e prega il Padre tuo”, magari recitate il Rosario in famiglia: la preghiera aiuta tanto e il Signore viene in nostro soccorso sempre, soprattutto, a chi lo cerca con tutto il cuore , in maniera particolare guarda a noi e a tutta l’umanità afflitta da questa influenza (Coronavirus) che sta mietendo morti oppure affrontate l’emergenza con la lettura del Vangelo che tiene vicini i cuori e le famiglie. Ci sono “antivirus” disponibili per tutte le situazioni: solidarietà, pazienza, aiutarsi nelle difficoltà ascolto reciproco, seguire tutte le indicazioni che ci vengono date, evitare i falsi allarmi e i fake news. Infine l’antivirus degli antivirus per eccellenza che guarisce e dà forza a tutti: santificare la domenica.

