Emergenza Coronavirus, fuga al Sud: “se non si hanno le motivazioni previste si rischia sino sino a tre anni di carcere”

9 Marzo 2020 11:44

Cosa rischia chi si sposta al Sud senza una valido motivo? “Se si incappa in un controllo e non si hanno le motivazioni previste può incorrere in due reati penali: o l’art. 650 del codice penale (inosservanza provvedimenti delle Autorità) con una condanna fino a i tre mesi, oppure il rischio sale fino a tre anni se gli viene riconosciuto l’attentato a salute pubblica”. Così Matteo Mauri, viceministro Interno a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24.

Coronavirus, Antonio Misiani (Mef): “Garanzia pubblica per moratoria sui mutui a famiglie e imprese”

“Stiamo lavorando per una moratoria molto ampia per i prestiti alle imprese e alle famiglie per garantire liquidità. Stiamo dialogando con la Banca d’Italia e immaginiamo forme di garanzia pubblica che aiuti il sistema bancario a sostenere nel migliore dei modi possibili questo intervento”. Lo afferma Antonio Misiani vice ministro all’Economia a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24. Una garanzia pubblica per mutui e finanziamenti? “Stiamo studiando una parziale garanzia pubblica per assistere questa moratoria sui mutui alle famiglie e alle imprese”

Coronavirus, Antonio Misiani (Mef): “Estensione moratoria di tasse e contributi per lavoratori autonomi”

“Stiamo lavorando anche sulle partite iva a partire dei settori maggiormente coinvolti dalal crisi come turismo, logistica, trasporti, cultura, per questi ragioniamo su esenzione moratoria di tasse e contributi”, Lo dice Antonio Misiani vice ministro all’Economia a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24. E aggiunge “gli ammortizzatori sociali non sono previsti per tutti i lavoratori dipendenti e questo pone un problema di esenzione attraverso la cassa in deroga e il fondo di integrazione salariale, lavoriamo anche su questo”.

