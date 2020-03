Coronavirus nello Stretto, l’amara testimonianza di un poliziotto messinese in servizio a Reggio Calabria: gli appelli a Santelli e Musumeci [INTERVISTA VIDEO]

20 Marzo 2020 19:56

Coronavirus a Reggio Calabria, intervista a Giacomo Tuttobene poliziotto e segretario provinciale generale del sindacato Mosap

Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, Giacomo Tuttobene, poliziotto e segretario provinciale generale del sindacato Mosap di Reggio Calabria ha espresso il proprio parere sull’emergenza Coronavirus. Tuttobene durante l’intervista ha trattato diversi punti importanti ribadendo a tutti i cittadini di Reggio ma anche della vicina Messina, di rimanere in casa il più possibile e di uscire solo per ragioni di primaria necessità. Il segretario ha anche illustrato alla popolazione la scomoda ma necessaria posizione delle Forze dell’Ordine tenute ad intervenire in questo delicato momento per garantire il rispetto delle norme vigenti.

Tuttobene ha inoltre rivolto un appello al presidente delle Regione Calabria, Jole Santelli, ad effettuare tamponi a tutti coloro che svolgono ordine pubblico tra cui Polizia, Carabinieri e Finanza al fine di evitare il diffondersi del virus all’interno delle Caserme e tra il personale delle Forze dell’Ordine quotidianamente impegnato sul territorio. A infine lanciato un appello anche al Governatore Siciliano Nello Musumeci, ad adoperarsi affinchè gli spostamenti tra le due sponde dello Stretto di Messina siano legati alle reali esigenze degli operatori che in questo momento lavorano in prima linea per affrontare l’emergenza evitando affollamenti o pesanti disagi com’è accaduto negli ultimi giorni dopo la soppressione di numerose corse di traghetti.

Il segretario Tuttobene ci tiene a rivolgere un ringraziamento particolare al segretario provinciale del Coisp, Emilio Musacchio, con cui condivide tutte le grandi battaglie per i diritti dei colleghi, “persona molto disponibile che si fa in quattro per i colleghi“.

