Coronavirus, stop ai ricevimenti al pubblico all’Inps di Messina: attivati gli sportelli telefonici

11 Marzo 2020 19:01

Stop al servizio front end agli sportelli: l’Inps di Messina attiva il servizio call center, ecco tutti i numeri utili

Anche l’INPS di Messina ha attivato – per tutta la durata dell’emergenza coronavirus – in sostituzione dei servizi al front end fisico, gli sportelli informativi telefonici raggiungibili ai seguenti numeri dedicati per ciascuna struttura:

Messina

090 572 4800

Barcellona Pozzo di Gotto

090 572 4445

Milazzo

090 572 4446

Patti

090 572 4447

S. Agata di Militello

090 572 4448

S. Teresa di Riva

090 572 4449

Il servizio, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30, gestirà un sistema di consulenza telefonica su prenotazione, per offrire ai cittadini, anche in remoto, un’informazione di qualità.

Si consiglia di chiamare con il PIN INPS a portata di mano, poiché senza la verifica dell’identità personale possono essere fornite esclusivamente informazioni di carattere generale.

