Coronavirus, Trump: “negli Stati Uniti il picco a Pasqua. Stiamo combattendo una guerra”

30 Marzo 2020 14:55

Coronavirus negli Stati Uniti, Trump: “intorno a Pasqua ci sarà il picco, gli esperti prevedono che ci saranno dei veri progressi entro la fine di aprile”

“Stiamo combattendo una guerra contro il Coronavirus. Stiamo facendo un grande lavoro, stiamo costruendo degli ospedali in 3-4 giorni. Intorno a Pasqua ci sarà il picco, gli esperti prevedono che ci saranno dei veri progressi entro la fine di aprile”, è quanto ha affermato il presidente Donald Trump, a “Fox and friends”. Il presidente Usa ha poi precisato che il numero di morti “calerà molto entro il primo giugno”. “Stiamo testando centinaia di migliaia di persone, più di qualsiasi altro Paese del mondo. I nostri test sono migliori di quelli che usano gli altri e per questo abbiamo più casi di tutti gli altri. Abbiamo un tasso di mortalità più basso degli altri e c’è un motivo“. “Abbiamo la migliore economia di sempre, ma ad un certo punto ci hanno detto, guardate c’è un virus ed abbiamo dovuto chiudere”, conclude.

