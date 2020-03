4 Marzo 2020 21:20

Coronavirus: la presentazione dello “Sportello ImprendiReggioCalabria 2020” inizialmente in programma domani, giovedì 5 marzo è stato rinviato a data da destinarsi

La presentazione dello “Sportello ImprendiReggioCalabria 2020” inizialmente in programma domani, giovedì 5 marzo alle ore 15, presso la Sala Convegni di Confindustria Reggio Calabria (via del Torrione, 96), è stato rinviato a data da destinarsi in ragione dei recenti provvedimenti legati all’emergenza Coronavirus.

