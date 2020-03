Emergenza Coronavirus: spesa e farmaci a domicilio, iniziativa del gruppo comunale di protezione civile di San Roberto

8 Marzo 2020 19:01

Il Gruppo comunale di Protezione Civile di San Roberto, vista l’emergenza coronavirus che sta coinvolgendo tutto il territorio nazionale, ha deciso di lanciare il progetto “Mai soli a casa”, per la distribuzione di cibo e farmaci a domicilio

Il Gruppo comunale di Protezione Civile di San Roberto, vista l’emergenza coronavirus che sta coinvolgendo tutto il territorio nazionale, adottando le indicazioni provenienti da disposizioni governative e ministeriali, ha deciso di lanciare il progetto “mai soli a casa”, per la distribuzione di cibo e farmaci a domicilio, soprattutto per le fasce piu deboli (anziani e ammalati). A loro è rivolto, infatti, l’invito ad evitare i luoghi affollati e ad uscire solo se davvero necessario anche per le esigenze quotidiane. L’idea è semplice: offrire gratuitamente, fino al rientro dello stato d’emergenza, la consegna a domicilio dei farmaci e della spesa essenziale attraverso l’utilizzo di personale volontario. Un progetto che serve a sentirsi comunità in un momento difficile, anche a livello psicologico, per tutta la popolazione. Un modo per mostrare a tutti senso civile, responsabilità ed altruismo. Un grande segnale di positività in un contesto tormentato. Nelle prossime ore tutto verrà definito e comunicato attraverso tutti i mezzi di informazione.

Valuta questo articolo