Coronavirus, slitta il referendum sul taglio dei parlamentari: via libera del governo

5 Marzo 2020 16:26

Referendum, dal governo arrivo l’ok per lo slittamento del referendum sul taglio dei parlamentari a causa dell’emergenza coronavirus

Il governo ha deciso di rinviare il referendum per il taglio dei parlamentari inizialmente previsto il 29 marzo. Come appreso da fonti interne a Palazzo Chigi, al termine della riunione del Consiglio dei ministri, non è ancora stata stabilita una nuova data.

“Il Governo ha ritenuto opportuno rivedere la decisione circa la data del referendum che era stata fissata prima dell’emergenza sanitaria, allo scopo di assicurare a tutti i soggetti politici una campagna elettorale efficace e ai cittadini un’informazione adeguata”, ha detto il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà.

“Non c’è ancora una nuova data, è un rinvio tecnicamente “sine die””, ha detto il premier Giuseppe Conte. La nuova data sarà decisa però comunicato entro il 23 marzo.

