Coronavirus, il punto della situazione a Reggio Calabria: 19 contagiati, compresi 1 morto e 1 guarito. Oggi altri 103 tamponi, il 96,2% negativi [DATI]

14 Marzo 2020 21:33

Coronavirus, il bollettino ufficiale dagli Ospedali Riuniti sui casi riscontrati oggi

La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che in data odierna sono stati sottoposti allo screening per Coronavirus (CoViD-19) 103 soggetti con sospetto di infezione. Di questi, 4 (il 3,8%) sono risultati positivi. È invece stato riscontrato positivo l’ultimo rimasto in sospeso dei due casi di giovedì. La stragrande maggioranza dei tamponi, quindi, è risultata negativa, nonostante siano stati effettuati in modo mirato, tutti a soggetti con sintomi influenzali e che avevano una storia epidemiologica di contatti con altre persone infette.

Tra i pazienti risultati positivi di oggi vi è anche il caso del soggetto deceduto mentre si recava all’Ospedale di Melito Porto Salvo.

In totale, dunque, ad oggi sono stati sottoposti a controllo 309 pazienti. I casi positivi confermati salgono a 19, per 2 dei quali si attende la conferma. Le persone positive al test ricoverate in ospedale sono attualmente 8: 7 pazienti sono in condizioni stabili, mentre uno è in Terapia Intensiva. Altri 9 non hanno sintomi e sono in isolamento domiciliare.

La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria ricorda e raccomanda a chiunque voglia chiedere informazioni o in caso di sintomi sospetti di non recarsi al Pronto Soccorso, ma di contattare il numero Verde 1500 del Ministero della Salute e il numero Verde 800 76 76 76 della Regione Calabria. Infine, si esorta tutta la cittadinanza a rispettare le norme di sicurezza e restare in casa.

Valuta questo articolo