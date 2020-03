Coronavirus: le persone infette possono non manifestare i sintomi per 5 giorni

9 Marzo 2020 22:10

Coronavirus, questi i risultati di uno studio pubblicato sulla rivista Annals of Internal Medicine

Le persone infette dal nuovo Coronavirus possono non manifestare i sintomi in media per 5 giorni e dovrebbero aspettarsi di sentire i primi effetti entro 12 giorni. Questi, in estrema sintesi, i risultati di uno studio della Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health pubblicato sulla rivista Annals of Internal Medicine. Le conclusioni supportano le attuali raccomandazioni dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), secondo le quali i pazienti andrebbero monitorati attivamente per 14 giorni dopo una presunta esposizione al Coronavirus. I ricercatori hanno condotto un’analisi delle notizie, dei rapporti sulla salute pubblica e dei comunicati stampa di 50 province, regioni e paesi al di fuori di Wuhan, in Cina, per stimare la durata del periodo di incubazione di Covid-19, cioe’ il tempo che intercorre dall’esposizione all’insorgenza dei sintomi. Hanno cosi’ trovato informazioni su 181 casi confermati con esposizione identificabile e finestre con insorgenza dei sintomi note. Ebbene, sulla base dei dati disponibili, i ricercatori hanno stimato che il periodo mediano di incubazione di Covid-19 fosse di 5,1 giorni e il 97,5 percento di coloro che hanno sviluppato sintomi sembrava farlo entro 11,5 giorni dall’infezione. Queste stime implicano che, secondo ipotesi conservative, 101 casi su 10.000 svilupperanno sintomi dopo 14 giorni di monitoraggio attivo o quarantena, a supporto delle attuali raccomandazioni CDC. Gli autori avvertono che, date le recenti prove della trasmissione di SARS-CoV-2 da parte di individui lievemente sintomatici e asintomatici, il tempo trascorso dall’esposizione all’insorgenza dell’infettivita’ (periodo latente) puo’ essere inferiore al periodo di incubazione stimato, con importanti implicazioni per le dinamiche di trasmissione.

