Coronavirus: sindaco Messina, ‘sto monitorando lo Stretto e poi dirò risultati a Lamorgese’

Palermo, 29 mar. (Adnkronos) – “Sto monitorando, in questo momento, con un mio assessore e la Polizia municipale, lo Stretto di Messina e po facciamo sapere i risultati al ministro Lamorgese”. Lo ha detto il sindaco di Messina Cateno De Luca a Non è l’Arena. Nei giorni scorsi il capo del Viminale ha denunciato De Luca per vilipendio.

