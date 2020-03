Coronavirus, il Sindaco di Locri: “secondo tampone negativo, è accaduto qualcosa di anomalo. Grave errore a Reggio Calabria, è incredibile”

16 Marzo 2020 14:09

Coronavirus, la dichiarazione del sindaco di Locri Giovanni Calabrese

“Secondo tampone negativo. Attendiamo conferma ufficiale. Qualcosa di anomalo è accaduto.

Un caso di omonimia ha indotto al grave errore?

Stamattina la notizia ufficiale di un contagiato da Coronavirus. Ci viene comunicato ora, da persone ben informate, che il secondo tampone è NEGATIVO. Speriamo e attendiamo l’ufficialità.

Ci viene anche detto, sempre da persone ben informate, che sia stato commesso un errore, a Reggio Calabria, con uno scambio di tampone attribuendo per sbaglio il tampone positivo al cittadino della Locride essendoci un caso di omonimia.

Tutto ciò sembra veramente incredibile. In ogni caso la notizia di questa mattina era stata data in modo ufficiale.

Auspichiamo, in ogni caso, che si sia trattato di un errore anche se molto grave considerato le circostanze”. Lo comunica su facebook il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese.

