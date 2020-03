Coronavirus, il sindaco di Cosenza in isolamento volontario

9 Marzo 2020 11:29

Il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, in riferimento all’emergenza Coronavirus ha deciso di mettersi in isolamento volontario

“Considerato che anch’io per ragioni istituzionali e di lavoro nel mese scorso e nelle settimane precedenti all’emanazione dei DPCM nazionali e dell’attuale ordinanza regionale della governatrice, ho viaggiato su treni e incontrato tante persone, ho deciso – pur non avendo alcuna sintomatologia – per prudenza e nel rispetto della comunita’ che amministro, di mettermi intanto in auto isolamento almeno per questa settimana“. Lo scrive il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, in riferimento all’emergenza coronavirus. “Continuero’ a lavorare allo stesso modo e ad assistere la comunita’ da casa – scrive Occhiuto – con le modalita’ operative che oggi abbiamo a disposizione. Chi ha un’attivita’ d’impresa potrebbe approfittare, se possibile, per anticipare un po’ di ferie (forzate). Chi e’ tornato da fuori – sottolinea il sindaco – rimanga a casa per senso di responsabilita’ nei confronti dei nonni. Evitiamo feste, riunioni, incontri collettivi, assembramenti di ogni tipo. Rinviamo tutti gli appuntamenti non strettamente necessari. Restiamo a distanza di sicurezza soprattutto rispetto alle persone anziane”. “Dobbiamo fare in modo di evitare un incremento esponenziale dei contagi perche’ il rischio – dice Mario Occhiuto – e’ quello di mandare in blocco i nostri ospedali non assicurando poi un’assistenza sanitaria adeguata per tutti gli ammalati“.

Valuta questo articolo