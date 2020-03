Coronavirus, De Sanctis (Upl Sicurezza): “per le forze dell’ordine serve una più capillare distribuzione dei DPI”

20 Marzo 2020 22:40

Coronavirus, De Sanctis (Upl Sicurezza): “noi poliziotti siamo pagati dai cittadini per stare in prima linea e vogliamo starci in prima linea, ma possibilmente, e credo sia naturalissimo, senza rischiare di portare a casa, dai nostri cari, il virus”

“Con il virus che sta andando avanti in maniera inesorabile”, spiega il Coordinatore Regionale di Upl Sicurezza Tiziano De Santis “bisogna tenere alti i livelli di attenzione sulle dotazioni e sui protocolli di chi, prima ancora della popolazione inerme, si trova a fronteggiare questa emergenza. Siamo pagati dai cittadini per stare in prima linea e vogliamo starci in prima linea, ma possibilmente, e credo sia naturalissimo, senza rischiare di portare a casa, dai nostri cari, il virus. La nostra amministrazione – prosegue– sta facendo tanto per farci avere il necessario e per starci vicino, ma non basta.” va avanti “in tal senso apprezziamo inevitabilmente moltissimo le parole dell’On. Wanda Ferro, da sempre vicina a tutto il comparto, riportate su numerose testate di stampa nazionale, proprio per una maggiore e più capillare distribuzione dei DPI. Con l’On. Ferro abbiamo avuto un fattivo e positivo colloquio telefonico oggi (purtroppo solo telefonico, vista l’emergenza) su diversi temi inerenti la sicurezza del personale operante delle Forze dell’Ordine, e la stessa ci ha fornito il consueto sostegno, in un momento così difficile, a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato e ai sindacalisti della U.P.L. Sicurezza”, conclude.

