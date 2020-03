Coronavirus in Sicilia, slittano le date di Panariello a Teatro [INFO UTILI]

26 Marzo 2020 12:30

Posticipato il tour di Panariello nei teatri in Sicilia: ecco le nuove date

A causa del perdurare dello stato di emergenza e alla luce delle ultime disposizioni governative, è stato rinviato in autunno il tour “La Favola Mia” di Giorgio Panariello.

Le date previste a maggio in Sicilia sono state rinviate al mese di ottobre: 19 ottobre- Teatro Golden-Palermo (recupero del 15 maggio) 20 ottobre -Teatro Metropolitan-Catania (recupero del 16 maggio) 21 ottobre-Teatro Mandanici-Barcellona Pozzo di Gotto-(recupero del 18 maggio). I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti. È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne.

