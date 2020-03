Coronavirus in Sicilia: neonato di 5 mesi positivo al tampone, sta bene. Medici e infermieri in quarantena

13 Marzo 2020 14:45

Coronavirus in Sicilia, bimbo di 5 mesi positivo insieme alla mamma. Sta bene ed è stato dimesso

Anche un bimbo di appena cinque mesi è risultato positivo al test del tampone per il coronavirus. Il piccolo si trovava ricoverato per una bronchiolite all’ospedale di Corleone ed è figlio di una 37enne della provincia di Palermo che nei giorni scorsi era risultata positiva al tampone. Fino a domenica il reparto di Pediatria è chiuso per le operazioni di sanificazione e i medici e gli infermieri sono in quarantena. Il bimbo, secondo quanto si apprende, è in buone condizioni generali ed è stato già dimesso.

