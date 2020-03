8 Marzo 2020 15:00

Coronavirus in Sicilia: è negativo l’esito del test effettuato dal presidente della Regione Nello Musumeci che si trova in quarantena volontaria

E’ negativo l’esito del test effettuato dal presidente della Regione Nello Musumeci, in quarantena volontaria da quando ha appreso la notizia del contagio di Nicola Zingaretti risultato positivo al Coronavirus. “Continuo a lavorare perchè il governo della Regione non si può fermare, soprattutto in questa fase assai difficile”, afferma Musumeci. Nei prossimi giorni verrà effettuato un secondo test.

