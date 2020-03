Coronavirus in Sicilia, nuova stretta di Musumeci: verso il blocco di tutti i collegamenti. Possibili solo gli spostamenti per i passeggeri nello Stretto di Messina ma solo per lavoro e problemi di salute

15 Marzo 2020 22:46

Coronavirus in Sicilia, nuova stretta di Musumeci: verso il blocco di tutti i collegamenti. Possibili solo gli spostamenti per i passeggeri da Villa e Reggio Calabria a Messina ma solo per lavoro e problemi di salute. Con Roma sarà mantenuto un solo treno intercity al giorno.

“Sospensione dei collegamenti aerei, nazionali e internazionali, a eccezione di due voli al giorno tra Roma e Palermo/Catania; blocco di tutti i servizi automobilistici interregionali e dei servizi marittimi per il trasporto dei passeggeri, garantendo solo quello merci“. Nuova stretta del presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci per contenere il contagio del Coronavirus. È quanto si legge in una nota della Presidenza della Regione. “Saranno possibili – prosegue la nota – gli spostamenti per i passeggeri da Villa San Giovanni e Reggio Calabria a Messina e viceversa, ma solo per comprovate esigenze di lavoro o di salute. Con Roma sarà mantenuto un solo treno intercity al giorno. Il governatore ha chiesto anche al ministro della Salute, Roberto Speranza, i necessari controlli sanitari alla partenza sia per i passeggeri che per i conducenti di mezzi di trasporto merci”, conclude la nota.

