Coronavirus in Sicilia, boom di positivi dopo l’aumento dei tamponi: 140 casi in più in 24 ore, a Messina e provincia sono 108

22 Marzo 2020 14:29

Coronavirus, ecco i dati ufficiali: 596 contagiati in Sicilia. A Messina e provincia 108 positivi e 57 ricoverati

Questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato alle ore 12 di oggi (domenica 22 marzo), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 5.580. In totale sono 630 i casi positivi registrati dall’inizio (140 più di ieri), ma attualmente ne risultano 596 (+138 rispetto a ieri) perché 26 sono già guariti e 8 deceduti.

Risultano ricoverati 275 pazienti (37 a Palermo, 106 a Catania, 57 a Messina, 1 ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 19 a Enna, 6 a Ragusa, 21 a Siracusa e 13 a Trapani) di cui 55 in terapia intensiva, mentre 321 sono in isolamento domiciliare, 26 guariti (11 a Palermo, 6 a Catania, 4 a Messina, 2 ad Agrigento ed Enna, 1 a Ragusa) e 8 deceduti.

I casi provincia per provincia

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 39;

Caltanissetta, 26;

Catania, 225;

Enna, 29;

Messina, 108;

Palermo, 81;

Ragusa, 8;

Siracusa, 48;

Trapani, 32.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.

Razza: “Musumeci profeta, gli ultimi contagiati hanno avuto contatti con persone rientrate dal Nord”

“Sono 140 le persone contagiate in Sicilia nelle ultime 24 ore“. Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute della Sicilia Ruggero Razza in diretta Facebook commentando i dati del contagio in Sicilia. “Cresce significativamente, di 114 persone, il numero di persone poste in isolamento – dice – Questo fenomeno va spiegato. In primo luogo va collegato con l’aumento del numero di tamponi che si registra in Sicilia, come prevede l’ordinanza del Presidente della Regione. Siamo arrivati a oltre 6 mila. Di questi 630 sono risultati positivi. Il Presidente della Regione Musumeci è stato profeta, dalla ricostruzione epidemiologica dei casi dei contagi degli ultimi giorni emerge che ci sono stati dei contatti con persone rientrate in Sicilia dalle aree di provenienza dei focolai. Ecco perché chiediamo ancora oggi ai cittadini di rispettare le indicazioni di autoisolamento. Siamo pronti a una fase di crescita del contagio che non può farci trovare impreparati“. Ha detto l’assessore, parlando di una “crescita dei contagi nelle tre aree metropolitane, da Messina a Palermo a Catania, tra cui una casa di riposo a Messina e una Rsa nel palermitano“.

