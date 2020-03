Coronavirus in Sicilia, i dati città per città: cresce il contagio a Messina: 66 positivi, 40 ricoverati

21 Marzo 2020 15:01

Coronavirus in Sicilia, i dati città per città. Avanza il contagio a Messina, in sole 24 ore il numero di casi è aumentato vertiginosamente: i positivi sono 66, ieri erano 35

Avanza il contagio da covid-19 in Sicilia. Secondo i dati diffusi dalla Regione, oggi sabato 21 marzo, risultano 458 contagiati, 6 deceduti (1 a Caltanissetta e Siracusa, 2 a Catania ed Enna) e 26 guariti (11 a Palermo, 6 a Catania, 4 a Messina, 2 ad Agrigento ed Enna, 1 a Ragusa). Catania resta ancora la città più colpita in Sicilia (ieri i contagiati erano 156, oggi 181), ma si registra anche un boom di casi di coronavirus a Messina. In sole 24 ore il numero dei positivi è aumentato vertiginosamente: in città e in provincia le persone risultate positive sono ufficialmente 66 (ieri erano 35), di cui 40 ricoverate in ospedale (ieri erano 17). Nel Palermitano si è passati dai 48 di ieri ai 52 casi di oggi; nel Siracusano con 42 casi a fronte dei 39 segnalati ieri. Cresce il contagio anche in provincia di Agrigento, dove i positivi sono 34 (ieri erano 29) e in provincia di Caltanissetta, passata dai 17 casi di ieri ai 26 segnalati oggi. Numeri stazionari, invece, nel Trapanese, nell’Ennese e nel Ragusano.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 34;

Caltanissetta, 26;

Catania, 181;

Enna, 23;

Messina, 66;

Palermo, 52;

Ragusa, 7;

Siracusa, 42;

Trapani, 27.

In totale risultano ricoverati 254 pazienti (27 a Palermo, 118 a Catania, 40 a Messina , 1 ad Agrigento, 12 a Caltanissetta, 19 a Enna, 6 a Ragusa, 19 a Siracusa e 12 a Trapani), di cui 48 in terapia intensiva.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.

