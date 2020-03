Coronavirus, scuole chiuse in Sicilia. Lega: “Governo aiuti le famiglie che non possono permettersi una baby-sitter”

6 Marzo 2020 15:41

Emergenza coronavirus in Sicilia, la Lega chiede provvedimenti a sostegno dei genitori che si troveranno a dover sostenere spese nel campo del baby-sitting

E’ stata depositata oggi all’Ars una mozione a firma dei deputati regionali della Lega Sicilia per Salvini Premier. Il primo firmatario è Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars per la Lega.

L’oggetto di questo provvedimento è l’emergenza coronavirus e le misure a sostegno dei genitori a seguito della chiusura delle scuole.

“Abbiamo chiesto di impegnare il governo regionale per prendere provvedimenti a sostegno dei genitori che si troveranno a dover sostenere spese nel campo del baby-sitting.”

Commenta così l’On. Antonio Catalfamo la mozione:

“Servono provvedimenti urgenti per quelle famiglie che non possono permettersi una baby-sitter per un periodo di tempo così lungo, tra l’altro probabilmente prorogabile. Chiediamo al governo regionale di attingere ai fondi nazionali sugli assegni universali per la genitorialità. Molte aziende inoltre stanno avendo problemi per i permessi di congedo parentale aumentati del 60% in pochi giorni. I voicher come rimborso sono un esempio ben riuscito in passato. Dobbiamo subito predisporre un piano regionale per far fronte all’emergenza e sostenere le famiglie con figli, su cui ricadono i maggiori oneri del provvedimento Conte. Un provvedimento – conclude Catalfamo – che poteva essere evitato se, a suo tempo, circa un mese fa, si fossero assunte determinate prescrizioni di contenimento”.

