Coronavirus, 100 persone dirette in Sicilia rimarranno 14 giorni in quarantena al Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria

25 Marzo 2020 13:04

Coronavirus, alta tensione da 3 giorni a Villa San Giovanni per le persone bloccate agli imbarcaderi

Le 100 persone arrivate a Villa San Giovanni in auto e rimaste bloccate agli imbarcaderi perchè ritenute non in regola con le disposizioni dettate dal governo per il contenimento del contagio del coronavirus, verranno messe in quarantena al Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria. Oltre alle disposizioni del Governo e alle proteste del sindaco di Messina Cateno De Luca, a sbarrare loro il passo è stato il governatore della Regione Sicilia, Nello Musumeci, che ha emanato una sua ordinanza restrittiva. Dopo l’intervento risolutivo della Presidente della Regione Calabria Jole Santelli con il Ministero, questa notte 150 persone circa, tra cui famiglie con minori, anziani e donne, hanno potuto raggiungere la Sicilia traghettando dal porto di Reggio Calabria con una nave bidirezionale. L’azione sinergica delle istituzioni locali, delle forze dell’ordine e delle Prefetture ha consentito prima il trasferimento da Villa San Giovanni a Reggio Calabria ed il successivo passaggio dei nuclei familiari con minori, donne ed anziani che hanno traghettato verso il porto di Tremestieri (Messina).

Le altre persone rimaste hanno inizialmente attivato una forma di protesta, ma adesso la situazione è rientrata. Con ogni probabilità verranno sistemate nel Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria (una struttura a 4 stelle sul Lungomare cittadino) dove già una ventina di questi ha trascorso la scorsa notte, e dove tutti i 130 dovranno rimanere chiusi 14 giorni rispettando la quarantena. E’ bene però precisare che non tutte queste 130 persone provengono dalle regioni del Nord Italia. C’è anche un gruppo di operai edili, rientrati in treno dalla Puglia, dove erano impegnati in un appalto. Stanotte molti hanno dormito nelle proprie autovetture. L’assistenza e’ stata garantita dal Comune di Villa San Giovanni, dal personale della Protezione civile, dalla polizia metropolitana e dalle forze dell’ordine.

